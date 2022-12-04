Elon Musk'tan çöken kripto para borsası FTX hakkında bomba iddia: 40 milyon dolar değil, 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardılar - Son Dakika
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Elon Musk'tan çöken kripto para borsası FTX hakkında bomba iddia: 40 milyon dolar değil, 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardılar

04.12.2022 13:19

Tesla CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, çöken kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Bankman-Fried'in ABD seçimlerinde Demokrat Parti'ye 40 milyon dolar değil 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardığını öne süren Musk, "Para bir yere gitti, peki nereye gitti?" dedi.

Elon Musk, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın ABD'de Demokrat Parti'ye resmi kayıtlarda açıklanandan çok daha büyük bir destekte bulunduğunu öne sürdü. Kayıtlardaki 40 milyon doların sadece görünen rakam olduğunu ima eden Musk, Bankman-Fried'in demokratlara 1 milyar doların üzerinde bağışta bulunduğunu iddia etti. Pek çok kullanıcı Musk'ı kanıt sunmadan suçlamalarda bulunmakla suçlarken kimi kullanıcılar da Bankman-Fried'a tepki göstererek Musk'a destek verdi. 1 milyar dolar gibi yüklü bir meblağın Demokratlara bir kripto milyarderi tarafından aktarılması ise kara para iddialarını gündeme getirdi.

"PARA BİR YERE GİTTİ, PEKİ NEREYE GİTTİ?"

Bir Twitter kullanıcısı, Bankman-Fried'in 10 milyar dolardan fazla para çaldıktan sonra hapse girmemek için 40 milyon dolar bağışlamasının tüm zamanların en yüksek Yatırım Getirisi işlemlerinden biri olduğunu belirtti. Dünyanın en zengin insanı olan Musk ise bu kullanıcıya verdiği yanıtta Bankman-Fried'in Demokrat Parti'ye verdiği gerçek seçim desteğinin 1 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, 40 milyar doların yalnızca kamuya açıklanan rakam olduğunu iddia etti. Musk, "Para bir yere gitti, peki nereye gitti?" dedi.

EN BÜYÜK İKİNCİ BAĞIŞTI

Bankman-Fried, 2021-2022 seçim döneminde ünlü milyarder George Soros'tan sonra Demokrat Parti'nin en büyük ikinci bağışçısı olmuştu. Kâr amacı gütmeyen organizasyon Opensecrets'e göre, FTX iflas başvurusunda bulunmadan önce Demokratlara 39 milyon 884 bin 256 dolar bağışladı. ABD'de siyasi kampanyalara yapılan bağışların şeffaf olma zorunluluğu bulunuyor. Musk'ın iddiaları doğru ise bu durum Joe Biden'ın seçim kampanyasına da yüklü bağışlarda bulunduğu bilinen Bankman-Fried'ın ve Demokratların federal suç işlediği anlamına geliyor. Sözcü'de yer alan habere göre FTX çöküşünde şu ana kadar yaklaşık bir milyon müşteri ve yatırımcının milyarlarca dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Şirket şu anda müşteri fonlarını yanlış kullanmaktan soruşturuluyor.

YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Bu adam birgün bütün dünya ülkelerinin sistemini kitleyecek ve kendine gebe bırakacak ölmez isem göreceğim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kripto Para, Elon Musk, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'tan çöken kripto para borsası FTX hakkında bomba iddia: 40 milyon dolar değil, 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan çöken kripto para borsası FTX hakkında bomba iddia: 40 milyon dolar değil, 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardılar - Son Dakika
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