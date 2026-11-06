Tesla, Cybertruck üretimini Texas'ta gelecek yıl ortasında kademeli durduracak - Son Dakika
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Tesla, Cybertruck üretimini Texas'ta gelecek yıl ortasında kademeli durduracak

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Elon Musk, Tesla'nın Texas'taki Gigafactory'de Cybertruck üretimini gelecek yılın ortalarına doğru aşamalı sonlandıracağını duyurdu. Musk'a göre karar, Cybercab üretimindeki artışa alan açacak; paylaşımında başka tesise taşınacağına dair bilgi yok.

NEW ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin gelecek yılın ortalarına doğru Texas'taki fabrikasında Cybertruck üretimini kademeli olarak durduracağını açıkladı.

???????Tesla CEO'su Musk, sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Tesla'nın Texas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini gelecek yılın ortalarına doğru kademeli olarak sonlandıracağını belirten Musk, bu adımın artan Cybercab üretimine alan açmak amacıyla atılacağını duyurdu.

Musk'ın paylaşımında Cybertruck üretiminin başka bir tesise taşınıp taşınmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yalnızca Austin kentindeki Gigafactory tesisinde üretiliyor.

Kaynak: AA
Elon MuskTeknolojiOtomobilEkonomiTeksasSon Dakika

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