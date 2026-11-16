Tesla, Grünheide'de yılda 1 milyon Cybercab için 3 milyar avroluk yatırım yapacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yerel otomobil üreticilerinin yüksek maliyetler ve düşük taleple mücadele ettiği bir dönemde, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide fabrikasını genişletmek için 3 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa'daki tek üretim merkezi olan Grünheide'deki Gigafactory tesisine yeni bir üretim binası inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

Yeni tesisin, tam otonom robotaksi olarak hizmet verecek "Cybercab" modelinden yılda 1 milyon adede kadar üretim yapma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

"Bu adım, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş Tesla fabrikasının temellerini burada, Grünheide'de atıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, 3 milyar avroluk bütçenin yeni üretim binasının yanı sıra ek tesisler ve yeni bir atık su arıtma tesisinin inşası için de ayrıldığı kaydedildi.

İnşaat ve üretim planlama alanlarında yüzlerce yeni çalışan arandığı belirtilen açıklamada, yıl sonuna kadar ruhsat başvurusunun yapılacağı, inşaatın 2027'nin ilk yarısında başlayacağı ve seri üretimin 2029'da hedeflendiği vurgulandı.

Satışların durgunlaştığı dönemde genişleme planlarını geçici olarak askıya alan Tesla, son dönemde artan taleple birlikte istihdamını artırmaya devam ediyor.

Mart 2022'de faaliyete geçen ve çalışan sayısı bir dönem 11 binin altına gerileyen fabrikada, ekim ayı itibarıyla 12 bin 600 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Şirket ayrıca haftalık üretim kapasitesini 7 bin 500 araca (yıllık yaklaşık 375 bin araç) çıkarmayı ve batarya hücresi üretimini genişletmeyi planlıyor.