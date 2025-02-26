Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyonun Altına Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyonun Altına Düştü

Tesla'nın Avrupa satışlarındaki düşüş ile hisseleri yüzde 8,39 değer kaybetti, piyasa değeri geriledi.

26.02.2025 02:16
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, Avrupa'daki satışlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından hisselerinde yaşanan değer kaybıyla 1 trilyon doların altında indi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı, salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara geriledi.

Hisselerindeki düşüşle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Böylece Tesla, 973,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Analistler, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülaritenin azaldığını belirtti.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyonun Altına Düştü - Son Dakika

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