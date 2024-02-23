TESOB Başkanı Metin Kara, Of ilçesinde meslek odalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

TESOB Başkanı Metin Kara, Of ilçesinde meslek odalarını ziyaret etti

TESOB Başkanı Metin Kara, Of ilçesinde meslek odalarını ziyaret etti

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, Of ilçesinde bulunan bazı meslek odalarını ziyaret etti. Kara, Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adnan Ramoğlu, Of Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahir Saral ile görüştü. Ziyaret sırasında Kara, eski Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Attila Sarıalioğlu'na rahmet diledi ve yeni başkanın başarılı çalışmalar yapacağına inancını dile getirdi. Ziyaretlerde TESOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yılmaz ve TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu da hazır bulundu.

23.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (TESOB) Metin Kara, Of ilçesinde bazı meslek odalarını ziyaret etti.

Kara, Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adnan Ramoğlu, Of Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahir Saral ile görüştü.

Eski Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Attila Sarıalioğlu'na rahmet dileyen Kara, "Göreve gelen Adnan Ramoğlu arkadaşlarımızın da camiamız için başarılı çalışmalar yapacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kara'ya ziyaretleri sırasında TESOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yılmaz ve TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TESOB Başkanı Metin Kara, Of ilçesinde meslek odalarını ziyaret etti - Son Dakika

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