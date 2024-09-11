Texhibition İstanbul Fuarı Açıldı

Ekonomi

Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuarın açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Gültepe, burada yaptığı konuşmada, "Tekstil ve hazır giyim dün Türkiye'de güçlüydü. Bugün de güçlü, inşallah yarın da güçlü olacak. Texhibition İstanbul, sektöre gerçekten bir kaldıraç etkisi yapıyor." dedi.

Son 1,5 yılda bazı sektörlerde rekabetçilik konusunda sıkıntıların olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. 2023 yılını maalesef eksiyle kapattık. Yüzde 6-7 civarında bir eksi oldu. 2024 yılının ilk 8 ayında yine eksi. Son iki ayda bir toparlanma gözükse de eksiyle kapatmış olduğumuz bir sektör var. Şimdi tabii ekonomik değerler, ekonomik farklılıkları sürekli söylüyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim makas sürdürülebilir değil. Yani makas biraz daha birbirine yaklaşırsa bizim, tekstil ve hazır giyimciler olarak ve diğer sektörler olarak bence ortaya koymuş olduğumuz orta vadeli programlardaki ciroları ve ihracatları yakalamama şansımız yok. Güzel bir trend yakaladık."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye'nin stratejik sektörleri bulunduğunu, bu sektörlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü ülkenin gücünün kaynağıdır. Ekonomiyi ayakta tutar, üretim çarklarının dönmesini sağlar. Tekstil sektörü de böyledir. Ekonomiye sürekli taze kan pompalar, istihdamı sağlar, ihracat odaklı üretimiyle ülkemize döviz getirir. O nedenle bu sektör gücünü kaybetmeye başlarsa, ekonomi gücünü kaybetmeye başlar. Toplumun dengesi sarsılır. Çünkü tekstil, aynı zamanda Türkiye'nin vasıflı, vasıfsız en büyük işveren sektörüdür. Bugünlerde azalsa da 400 bine ulaşan istihdamıyla, Türkiye'deki ekonomik dengenin de sosyal dengenin de mimarıdır. Bu sektörün odağında sürekli değişim var. Teknolojik değişim ile tasarım-moda değişimi at başı gider."

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de bugün alanında marka olan Texhibition İstanbul gibi, markalaşmaya daha fazla emek harcanması gerektiğini söyledi.

Öksüz, "Küresel markalara satın alma veya ortaklık modeli ile yatırım yapmalıyız. Markalı ihracat için yeni yol haritaları belirlemeliyiz. Kardeş sektörümüz hazır giyim ile bir bütünüz." diye konuştu.

Daha güçlü hazır giyim markalarının varlığının, daha güçlü tekstil sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bugün 6. kez kapılarını açan fuarımızla 43 bin metrekare alanda, 527 katılımcı firmamız, 100'ün üzerinde ülkeden 28 bini aşkın ziyaretçiyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.