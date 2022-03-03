Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor - Son Dakika
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Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor

03.03.2022 23:09

Tezgahta kolyoz bereketi.

Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor

DÜZCE - Uskumruya benzerliğiyle bilinen kolyoz balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz, lezzetiyle de herkes tarafından rağbet görüyor.

Karadeniz'de hamsinin azalmasıyla birlikte tezgahlarda çupra, barbun, istavrit, tırsi ve kolyoz yer almaya başladı. Düzce'de de tezgahlar kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz balığı ile süsleniyor. Kolyoz balığının uskumrugiller familyasına ait olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Kolyoz, kolorit balığının bir büyüğü, uskumrunun ise bir küçüğü olarak tanımlanır. Kolyoz aslında bizim denizlerimizin balığı ama insanlar ismini uskumru olarak biliyor. Kolyoz balığı genellikle Karadeniz ve Marmara'da yetişiyor. Ege Denizi'nde de biraz bulunur ama Akdeniz'de görülmez" dedi.

"Kolyoz lezzetli bir balıktır"

Kolyozun yağlı ve lezzetli bir balık olduğunu belirten Kılıç, "İnsanlar da genellikle uskumruyu tercih ediyor. Tezgahta kolyozu gördükleri zaman ise 'Bu uskumru değil mi?' diye soruyorlar. Kolyoz lezzetli bir balıktır. Izgarası da güzel olur, tavada kızartılması da güzel olur. Fiyatı da uygun. Genelde 20 lira bandında satışa sunuluyor. Biz bazı günler halk günü yaptığımız için fiyatını 15 liraya kadar düşürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor
Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor
Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor

YORUMLAR
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Karadeniz, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tezgahta kolyoz bereketi... Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor - Son Dakika
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