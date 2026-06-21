TFA, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne Katıldı

Türkiye'nin fintek ekosistemini kapsayıcı bir çatı altında buluşturan Türkiye Fintek Derneği (TFA), Avrupa'nın dijital finans sektörünü Brüksel'de temsil eden Avrupa Dijital Finans Birliği'ne (EDFA) katıldığını duyurdu.

Türkiye Fintek Derneği, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne katılarak Türk fintek şirketlerinin Avrupa pazarındaki görünürlüğünü ve büyümesini doğrudan Brüksel'e taşıyan tarihi bir adım attı. Bu adımla TFA, İspanya'dan İsveç'e, Fransa'dan Romanya'ya 10'u aşkın ulusal fintek derneğini bir araya getiren EDFA ailesinin parçası oldu. Böylece Türk fintek sektörü, Avrupa'nın düzenleyici ve ticari masasında doğrudan temsil ediliyor. TFA'nın EDFA çatısı altına girmesi, iki yönlü bir bilgi ve deneyim alışverişinin kapısını açıyor. EDFA bünyesinde son dönemde yürütülen Açık Finans (Open Finance), DLT Pilot Rejimi ve özel sermaye çıkışlarına ilişkin AB politika çalışmaları gibi gündemler artık Türk fintek şirketlerinin de yakından takip edebileceği, görüş bildirebileceği ve yönlendirebileceği gündemler haline geliyor. Aynı şekilde, Türkiye'nin ödeme sistemlerinden açık bankacılığa, blokzinciri temelli çözümlerden gömülü finansa kadar geniş bir yelpazede biriktirdiği saha deneyimi, Avrupalı ortaklarla paylaşılan ortak bir bilgi havuzuna dönüşüyor. TFA'nın kuruluş misyonunun merkezinde, Türk fintek ekosistemini küresel standartlarla buluşturmak ve üyelerinin uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırmak yer alıyor.

Derneğin Azerbaycan (AzFina), Macaristan (HFA) ve Polonya (Fintech Poland) ile kurduğu iş birlikleri bu vizyonun ilk adımlarıydı; EDFA üyeliği ise aynı yolculuğu artık kıta ölçeğine taşıyor. Artık TFA çatısı altındaki kurumlar ve profesyoneller; ortaklık görüşmelerinden düzenleyici diyaloğa, yatırımcı buluşmalarından Avrupa'nın önde gelen fintek etkinliklerine kadar geniş bir alanda EDFA ağının doğrudan bir parçası olabilecek.

TFA Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Elif Kocaoğlu Ulbrich, "EDFA'ya katılmak, Türkiye fintek ekosisteminin artık yalnızca yerel bir başarı hikayesi değil, Avrupa'nın dijital finans mimarisinin aktif bir parçası olduğunun somut bir kanıtı. Bugüne kadar üyelerimizin Avrupa'ya açılma yolculuğunu desteklemek için kurduğumuz her ortaklık, bizi bu noktaya taşıyan bir basamaktı. EDFA çatısı altında, Türk girişimcilerin sesini Brüksel'de duyurmanın yanı sıra, Avrupalı ortaklarımızın bilgi birikiminden de doğrudan faydalanacağız, üyelerimizin büyümesi için ilgili paydaşlarla doğrudan diyalog kuracağız. Bu, sadece ekosistemimiz için değil, Avrupa ekosistemi için de bir kazanç olacaktır" dedi.

Önümüzdeki dönemde TFA, EDFA'nın çalışma gruplarına ve politika girişimlerine aktif olarak katılacak; karşılıklı etkinlik katılımları, ortak yayınlar ve düzenleyici kurumlarla yürütülen diyaloglar üzerinden iki ekosistem arasındaki bağı güçlendirecek. - İSTANBUL