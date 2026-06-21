TFA, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFA, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne Katıldı

21.06.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Fintek Derneği, Türk fintek ekosistemini Avrupa'da temsil etmek için EDFA'ya katıldı.

Türkiye'nin fintek ekosistemini kapsayıcı bir çatı altında buluşturan Türkiye Fintek Derneği (TFA), Avrupa'nın dijital finans sektörünü Brüksel'de temsil eden Avrupa Dijital Finans Birliği'ne (EDFA) katıldığını duyurdu.

Türkiye Fintek Derneği, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne katılarak Türk fintek şirketlerinin Avrupa pazarındaki görünürlüğünü ve büyümesini doğrudan Brüksel'e taşıyan tarihi bir adım attı. Bu adımla TFA, İspanya'dan İsveç'e, Fransa'dan Romanya'ya 10'u aşkın ulusal fintek derneğini bir araya getiren EDFA ailesinin parçası oldu. Böylece Türk fintek sektörü, Avrupa'nın düzenleyici ve ticari masasında doğrudan temsil ediliyor. TFA'nın EDFA çatısı altına girmesi, iki yönlü bir bilgi ve deneyim alışverişinin kapısını açıyor. EDFA bünyesinde son dönemde yürütülen Açık Finans (Open Finance), DLT Pilot Rejimi ve özel sermaye çıkışlarına ilişkin AB politika çalışmaları gibi gündemler artık Türk fintek şirketlerinin de yakından takip edebileceği, görüş bildirebileceği ve yönlendirebileceği gündemler haline geliyor. Aynı şekilde, Türkiye'nin ödeme sistemlerinden açık bankacılığa, blokzinciri temelli çözümlerden gömülü finansa kadar geniş bir yelpazede biriktirdiği saha deneyimi, Avrupalı ortaklarla paylaşılan ortak bir bilgi havuzuna dönüşüyor. TFA'nın kuruluş misyonunun merkezinde, Türk fintek ekosistemini küresel standartlarla buluşturmak ve üyelerinin uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırmak yer alıyor.

Derneğin Azerbaycan (AzFina), Macaristan (HFA) ve Polonya (Fintech Poland) ile kurduğu iş birlikleri bu vizyonun ilk adımlarıydı; EDFA üyeliği ise aynı yolculuğu artık kıta ölçeğine taşıyor. Artık TFA çatısı altındaki kurumlar ve profesyoneller; ortaklık görüşmelerinden düzenleyici diyaloğa, yatırımcı buluşmalarından Avrupa'nın önde gelen fintek etkinliklerine kadar geniş bir alanda EDFA ağının doğrudan bir parçası olabilecek.

TFA Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Elif Kocaoğlu Ulbrich, "EDFA'ya katılmak, Türkiye fintek ekosisteminin artık yalnızca yerel bir başarı hikayesi değil, Avrupa'nın dijital finans mimarisinin aktif bir parçası olduğunun somut bir kanıtı. Bugüne kadar üyelerimizin Avrupa'ya açılma yolculuğunu desteklemek için kurduğumuz her ortaklık, bizi bu noktaya taşıyan bir basamaktı. EDFA çatısı altında, Türk girişimcilerin sesini Brüksel'de duyurmanın yanı sıra, Avrupalı ortaklarımızın bilgi birikiminden de doğrudan faydalanacağız, üyelerimizin büyümesi için ilgili paydaşlarla doğrudan diyalog kuracağız. Bu, sadece ekosistemimiz için değil, Avrupa ekosistemi için de bir kazanç olacaktır" dedi.

Önümüzdeki dönemde TFA, EDFA'nın çalışma gruplarına ve politika girişimlerine aktif olarak katılacak; karşılıklı etkinlik katılımları, ortak yayınlar ve düzenleyici kurumlarla yürütülen diyaloglar üzerinden iki ekosistem arasındaki bağı güçlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Fintek, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TFA, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:11:12. #7.13#
SON DAKİKA: TFA, Avrupa Dijital Finans Birliği'ne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.