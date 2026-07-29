TGS'den Rekor: 20 Bin Uçuş ve 3,3 Milyon Yolcu - Son Dakika
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TGS'den Rekor: 20 Bin Uçuş ve 3,3 Milyon Yolcu

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TGS, 20-26 Temmuz'da 20 bin 415 uçuş yaparak en yüksek haftalık yolcu rekorunu kırdı.

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS), 20-26 Temmuz'da 20 bin 415 uçuş ve 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet vererek, en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rekoruna ulaşıldığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TGS'nin kuruluşundan bu yana en yüksek haftalık yolcu ve uçuş rakamlarına ulaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2026 yılının 30'uncu haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 20 bin 415 uçuş ile 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet sunarak, kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık. Elde ettiğimiz bu başarı emniyet, kalite ve operasyonel verimlilik odaklı çalışma anlayışımızın, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir işbirliğinin önemli bir göstergesidir."

Paylaşımda, "Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Aynı inanç, özveri ve kararlılıkla daha nice başarılara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TGS'den Rekor: 20 Bin Uçuş ve 3,3 Milyon Yolcu - Son Dakika

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