TGS Yer Hizmetleri, Türkiye'nin 500 Büyük Şirketi Arasında 154. Sırada

Ekonomi

Türk Hava Yolları'nın (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Capital dergisinin hazırladığı Türkiye'nin 500 büyük şirketi araştırmasında 154. sırada yer aldı.

TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Capital dergisinin her yıl düzenli olarak hazırladığı Türkiye'nin 500 büyük şirketi araştırmasında TGS Yer Hizmetleri olarak bu yıl 69 basamak yükselerek 154. sırada yer aldık. TGS ailesi olarak kurumsal değerimizi sürekli olarak artırmaya ve daha büyük başarılara imza atmaya kararlıyız."