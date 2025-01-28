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Ekonomi

TGSD Yeni Başkanları Belirlendi

TGSD'de Toygar Narbay ve Ümit Özüren başkan olarak seçildi, yeni hedefler belirlendi.

28.01.2025 15:18
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinde (TGSD) başkanlık görevine Toygar Narbay ve Ümit Özüren seçildi.

TGSD'den yapılan açıklamada, derneğin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Toygar Narbay ve Ümit Özüren'in başkan olarak seçildiği aktarılarak, yönetimin, TGSD çatısı altındaki yeni dönem hedeflerini dört ana başlıkta topladığı kaydedildi.

Buna göre derneğin, firmaların dönüşümüne rehberlik etmeye, sektörün kamuoyundaki imajını güçlendirmeye, ekonomi yönetimi ve bürokrasiye sektörün sorunlarını ve taleplerini en yalın haliyle anlatmaya ve ulusal-uluslararası sektörel ilişkileri geliştirmeye odaklanacağı ifade edilen açıklamada, "Böylece sektör, dünya ticaretinden aldığı payı daha yukarıya taşımayı ve rekabetçiliğini geri kazanmayı hedefliyor." denildi.

Yeni dönemde tamamlanması planlanan projeler arasında sektörün uzun vadeli hedeflerini şekillendirecek "Ufuk 2040" stratejik planının öne çıktığı kaydedilen açıklamada, sektör içindeki kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi konularda rehberlik sağlayacak çevrim içi bilgi platformu olarak tasarlanan TGSD Gelişim Akademisi'nin de bu yıl içinde hayata geçirileceği vurgulandı.

Açıklamada, hazır giyim sektörünün tamamına yakınını oluşturan aile işletmelerinde kuşaklararası iletişimi güçlendirmek ve görev devrinin sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Genç TGSD ile proaktif çalışmaların da yürütüleceği bildirildi.

2024'te sektörün oluşturduğu dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu

Türk hazır giyim sektörünün bugüne kadar küresel çapta birçok ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşarak önemli bir başarı hikayesi yazdığı anlatılan açıklamada, 1970'te 4 milyon dolar olan Türk hazır giyim ihracatı hacminin yaklaşık 18 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Aradan geçen 55 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin biriktirdiği know how ve zincirin tüm halkalarına yaptıkları yatırımlar ile oluşturulan dikey entegrasyon sayesinde Türkiye, dünya genelinde Çin'den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğünün 27 milyar doları bulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üstelik bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024'te sektör tarafından yaratılan dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise 15 milyar doları geçmiş durumda."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

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