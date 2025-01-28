TGSD Yeni Başkanlarını Seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TGSD Yeni Başkanlarını Seçti

TGSD Yeni Başkanlarını Seçti

TGSD'nin yeni başkanları Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren oldu, sektörün başarıları vurgulandı.

28.01.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık görevine Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren getirildi.

Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkan olarak seçildi.

Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkanlığındaki TGSD'nin yeni Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün bugüne kadar küresel çapta birçok ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşarak önemli bir başarı hikayesi yazdığı vurgulandı. Açıklamada, "1970 yılında yalnızca 4 milyon dolar olan Türk hazır giyim ihracatı hacmi günümüzde yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen 55 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin biriktirdiği know how ve zincirin tüm halkalarına yaptıkları yatırımlar ile oluşturulan dikey entegrasyon sayesinde Türkiye, dünya genelinde Çin'den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi. İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle birlikte hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğü 27 milyar doları buldu. Üstelik bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024 yılında sektör tarafından oluşturulan dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise 15 milyar doları geçmiş durumda" denildi.

Sektörün 15,3 dolar olan ortalama birim ihracat kilogram değerinin mücevher ve savunma sanayiinden sonra en yüksek kilogram başı ihracat değeri olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Yaklaşık 600 bin kişiye istihdam sağlayan hazır giyim sektörü, son 40 yılın en zorlu döneminden geçmesine rağmen dünya hazır giyim ticaretinden aldığı payı yüzde 3,45 seviyesinin üzerinde tutmayı başarmıştır. Ülkemizin dünya ticaretinden aldığı yüzde 1,08'lik payla karşılaştırıldığında sektörümüzün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

TGSD 25'inci Dönem Yönetim Kurulu'nda yönetimin üçte birini kadın, üçte birini ise 40 yaş altı üyeler oluşturdu. Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

Toygar Narbay, Dr. Ümit Özüren, Vedat Yavuz, Servet Karaalioğlu, Fahrettin Akaydın, Cevdet Karahasanoğlu, Şafak Kıpık, Hakan Tin, İsmail Kutlu, Damla Şahin, Mehmet Metin Akyüz, Koray Güvenir, Arzu Kaprol, Bora Öner, Serkan Eyüboğlu, Nadin Hacerestunç, Ayşegül Kaya, Refika Ünlü, Vittorio Zagaia, Lütfi Bayrak, Hande Şansal, Nurettin Vedat Doğan, Can Aras, Yasemin Sezer. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TGSD Yeni Başkanlarını Seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: TGSD Yeni Başkanlarını Seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.