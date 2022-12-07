The Soap Factory'den anlamlı davranış - Son Dakika
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The Soap Factory'den anlamlı davranış

07.12.2022 11:36
The Soap Factory'den anlamlı davranış

The Soap Factory UTEP'in düzenlediği Uluslararası B2B Organizasyonunda Utep'in sosyal yardımlaşma komisyonu yararına satış yaptı. 6 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa yerli ve yabancı bir çok firma yeni iş ortakları bulmak amacıyla katılım sağladı.

Yardım komisyonuna destek amacıyla organizasyonda stand açan The Soap Factory elde ettiği geliri Utep'in sosyal sorumluluk projelerine aktardı. Organizasyonda büyük ilgi gören The Soap Factory ürünleri yurtdışından gelen alıcıların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

The Soap Factory'den anlamlı davranış

"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Organizasyonda projesiyle bizzat ilgilenen The Soap Factory Genel Müdür Hacer Aydın "Marka olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz. Bu organizasyona bu amaçla katılım sağlamak bizi mutlu etti. En ufak bir yardımımız dokunduysa ne mutlu bize" dedi.

The Soap Factory'den anlamlı davranış

YÜZDE 100 DOĞAL EL SABUNLARIYLA TANINIYORLAR

The Soap Factory, Türkiye'de yüzde 100 doğal ve el yapımı sabunlarıyla tanınıyor. Özellikle online satış platformlarında lifli sabunları büyük ilgi görüyor. Markanın ürünleri bir çok ülkeye de ihraç ediliyor.

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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi, The Soap Factory, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: The Soap Factory'den anlamlı davranış - Son Dakika
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