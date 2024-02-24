The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live' ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live' ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak

The Walking Dead\'in yeni dizisi \'The Ones Who Live\' ABD\'yle aynı anda TV+\'ta yayınlanacak

TV+'tan yapılan açıklamaya göre, The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live', Türkiye'de 26 Şubat'ta ABD'yle eş zamanlı olarak ekranlarda olacak. Dizide Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolleri paylaşacak. Karakterlerin devam dizisinde Rick ve Michonne'un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. Dizi 6 bölümden oluşacak ve her bölümü 60 dakika sürecek. Her hafta yeni bir bölüm TV+'ta yayına girecek.

24.02.2024 11:37
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The Walking Dead'in yeni dizisi "The Ones Who Live" ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak.

TV+'tan yapılan açıklamaya göre, dizi, Türkiye'de 26 Şubat'ta ABD'yle eş zamanlı olarak ekranlarda olacak.

Dizide Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolleri paylaşacak. Karakterlerin devam dizisinde Rick ve Minhonne'un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek. Her hafta yeni bir bölüm TV+'ta yayına girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live' ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live' ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak - Son Dakika
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