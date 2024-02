Ekonomi

The Walking Dead'in yeni dizisi "The Ones Who Live" ABD'yle aynı anda TV+'ta yayınlanacak.

TV+'tan yapılan açıklamaya göre, dizi, Türkiye'de 26 Şubat'ta ABD'yle eş zamanlı olarak ekranlarda olacak.

Dizide Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolleri paylaşacak. Karakterlerin devam dizisinde Rick ve Minhonne'un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek. Her hafta yeni bir bölüm TV+'ta yayına girecek.