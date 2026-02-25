THK Kayyum Heyetine Prof. Dr. Akın Ünal Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THK Kayyum Heyetine Prof. Dr. Akın Ünal Atandı

THK Kayyum Heyetine Prof. Dr. Akın Ünal Atandı
25.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Akın Ünal getirildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına mahkeme kararı doğrultusunda Prof. Dr. Akın Ünal getirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK Kayyum Heyeti Başkanlığına, Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal'ın getirilmesine hükmetti.

Kararla, heyet üyeleri Dr. Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yerine ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Avukat Kaan Şahinalp, THK Kayyum Heyeti üyeliği görevini sürdürecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THK Kayyum Heyetine Prof. Dr. Akın Ünal Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:07:20. #.0.5#
SON DAKİKA: THK Kayyum Heyetine Prof. Dr. Akın Ünal Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.