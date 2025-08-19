THY, Air Europa'ya Bağlayıcı Teklifte Bulundu - Son Dakika
Ekonomi

THY, Air Europa'ya Bağlayıcı Teklifte Bulundu

19.08.2025 22:54
Türk Hava Yolları, Air Europa'ya bağlayıcı teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), yatırım için verdiği bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İşlem) 300 milyon avroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
