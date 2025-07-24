THY İletişim Başkanlığı'nı Kurdu

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi, şirketin Basın Müşavirliği biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine karar verdi.

THY'den yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığının" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.