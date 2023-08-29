THY pilotlarına kokpitte ibadet izni

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Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayıyla yürürlüğe girdi.

"KISA MOLA VE DUA ETMESİNE İZİN"

THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir." ifadeleri yer aldı.

PİLOTLAR KOKPİTTE İBADET EDEBİLECEK

Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.