THY pilotlarına kokpitte ibadet izni - Son Dakika

THY pilotlarına kokpitte ibadet izni

Son Güncelleme: 29.08.2023 12:02

Türk Hava Yolları'nın uçuş operasyon yönergesi, pilotlara kokpitte ibadet etme izni verdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan yönergeye göre, uçuşun kritik aşamaları dışında pilotlar inançlarının gerektirdiğini yerine getirebilecek.

Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayıyla yürürlüğe girdi.

"KISA MOLA VE DUA ETMESİNE İZİN"

THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir." ifadeleri yer aldı.

PİLOTLAR KOKPİTTE İBADET EDEBİLECEK

Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.

Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Operasyon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY pilotlarına kokpitte ibadet izni - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY pilotlarına kokpitte ibadet izni - Son Dakika
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