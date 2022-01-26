THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası

İYİ Parti İBB Meclis üyesi ve AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ettiğini iddia etti. Kıdık, Aycı'nın yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacağını belirtti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Kıdık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Flaş gelişme...THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifası istendiği bildiriliyor... Gelişmeleri duyuracağım." dedi. Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Kıdık, "Son dakika: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak" dedi.

KAZAKİSTAN'DAN KARGO UÇAĞIYLA DÖNMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

İLKER AYCI KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan M. İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, özel sektördeki görevlerinin ardından dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

2005 yılında sigorta sektörüne geçen ve üst düzey yöneticilik yapan Aycı, 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı oldu. Aycı, 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170'ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürüttü.

TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer alan Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye- Brezilya ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

İngilizce ve Rusça bilen İlker AYCI, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Döneminde THY'nin yeni havalimanına taşınması ve ihracat yapılan ülkelere seferler başlatılması gibi önemli girişimleri oldu.

Aycı Kasım 2018'de spor spikeri Tuğçe Saatman ile evlendi.