Tıbbi Aromatik Bitkiler teknik komitesi oluşturuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tıbbi-Aromatik ve Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında protokol imzalandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlık ettiği toplantıda, kümelenme merkezi seçilen Muğla'da yapılan çalışmalar ile teknik komite eylem planı hakkında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can bilgi verdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Muğla için önemli değer olan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli yol kat ettiklerini açıkladı. Saylak, "2015-2019 yıllarında üretim alanının 495 dekar olan üretim alanını son iki yılda 7 kat arttı ve 3 bin 453 dekara ulaştı. 2022 yılı Şubat ayı içerisinde 1 milyon adaçayı ve kekik fidesi dağıtılmış olup, Mart ayı içerisinde 900 bin adet daha Anadolu adaçayı dağıtımı yapılacak. TAB üretim alanlarında yaptığımız üretim çalışmaları 2022 Mart sonu itibariyle 4 bin 135 dekar alana ulaşacak. Bu çalışmalar ilimizi pilot uygulamaların yürütüldüğü bir merkez konumuna getirdi. İlimizde 10-12 Mart 2021 ve 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında olmak üzere 2 adet 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı' gerçekleştirdik. Çalıştay sonunda; pazarlama sorunlarının çözüm önerileri ve üretilen ürünlerde katma değer artışının sağlanması ile yeni stratejiler geliştirilmesi yönünde kümelenme stratejisi belirledik. Artık katma değeri yüksek ürün, marka ve pazarlama aşamasında önemli adımlar atmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü yetkilileri ile İlimizde oluşturulan TAB teknik komitesi oluşturduk" dedi. - MUĞLA