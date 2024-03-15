Ticaret Bakanı: 2024'te 4 Milyon Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici ürünlerine yönelik yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde tespit edilen aykırılıklar için 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Bolat, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlığın 85 milyon tüketicinin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliklerini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler yaptığını, böylece tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruduğunu belirten Bolat, 2023 yılında tüketici hakem heyetlerine 727 bin 630 başvuru yapıldığını ifade etti.

Bolat, bu başvuruların yüzde 66'sının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini ve 707 bin 814 karar alındığını bildirdi.

Bu yılın şubat ayı itibarıyla 124 bin 245 başvuru yapıldığını belirten Bolat, aynı dönemde 136 bin 14 başvurunun tüketici hakem heyetlerince karara bağlandığına işaret etti.

Reklam Kurulu 2024'te 66 milyon lira ceza uyguladı

Reklam Kurulunun 2023 yılında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında yaklaşık 114 milyon lira ceza uyguladığını ifade eden Bolat, Kurulun Mart 2024 itibarıyla yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası verdiğini kaydetti.

Bolat, Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetimlerinin sonuçlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"2023 yılında Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde tespit edilen aykırılıklara 15 milyon 332 bin 8 lira, 2024'te ise 4 milyon 781 bin 121 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye düşürülmüştür."

Bolat, tüm bu emek ve gayretlerin odağında yer alan tüketicinin layık olduğu seviyeye ulaşması amacı ve hakları, hak arama yolları, bilinçli tüketim konularındaki bilgi ve bilinç düzeyinin her geçen gün artması temennisiyle vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.