Ticaret Bakanı Bolat, 15 milyar dolarlık ticaret hedefini Kazakistan'la görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, 15 milyar dolarlık ticaret hedefini Kazakistan'la görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, Kazakistanlı mevkidaşı Jumangarin ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda dış ticaret kompozisyonunu ve çeşitlendirme yollarını görüştü. Görüşmede ayrıca 8 milyar dolara ulaşan karşılıklı yatırımlar ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin ile yaptıkları görüşmede, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri doğrultusunda dış ticaret kompozisyonunu değerlendirerek, çeşitlendirme yolları hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında dost ve kardeş ülke Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerimiz doğrultusunda dış ticaret kompozisyonumuzu değerlendirerek, çeşitlendirme yolları hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Bunun yanında 6 milyar doları Kazakistan'daki Türk yatırımları olmak üzere toplam 8 milyar dolara ulaşan karşılıklı yatırımlarımızı ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında Kazakistan'da bugüne kadar gerçekleştirilen toplam 30,3 milyar dolarlık 550 projeyi genişletme hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Kardeş Kazakistan ile ikili ticari ve yatırım işbirliğimizi derinleştirerek güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Ticaret BakanıKazakistanPolitikaEkonomiSon Dakika

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