Ticaret Bakanı Bolat, 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:

NEW Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin ihracatın artırılması ve ödemeler dengesinin iyileştirilmesiyle daha da güçleneceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Türkiye ekonomisinin son yıllardaki dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türkiye'nin 1980'de yaklaşık 60 milyar dolarlık bir ekonomiye ve 2,9 milyar dolarlık yıllık ihracata sahip olduğunu, o dönemde ülkede yaklaşık 25 bin şirket ve 1000 civarında ihracatçı bulunduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin 45 yıl içinde ekonomik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, haziran itibarıyla ülkenin üretiminin 1 trilyon 706 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ağustos itibarıyla 280 milyar dolar mal, 125 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 405 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, ithalatla birlikte Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin 860 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Bolat, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğunu, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci sırada bulunduğunu belirterek, son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydedildiğini ifade etti.

Bakan Bolat, "Altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık, enerji, çevre, kültürel hizmetler, gençlik merkezleri, spor tesisleri, ulaştırma hizmetleri, Türkiye baştan aşağı yenilendi, dünyanın en yeni ülkelerinden biri haline geldi." dedi.

Türkiye'nin dünyadaki saygınlık ve itibarına işaret eden Bolat, Türk mallarının imajına, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesine dikkati çekti.

Bolat, Türk hizmetler sektörünün turizm, müteahhitlik, sağlık, eğitim, bilişim, yazılım, oyun ve fuarcılık gibi alanlarda uluslararası alanda öne çıktığını söyledi.

Bakan Bolat, "Bu saygınlık, itibar ülkenin ekonomisine, dış ticaretine, ihracatına, turizmine yansıyor. Bu bir komple ekosistem." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Bolat, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük ihracat ortağı ve dördüncü büyük ithalat ortağı olduğunu belirtti.

Bolat, ABD'nin Türkiye'ye en fazla yatırım gönderen ikinci ülke olduğunu ve bu ülkeden Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon turist geldiğini ifade etti.

İki ülke arasında güçlü ekonomik ilişkiler olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin ABD ile dış ticaret hacminin 38 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bolat, ABD'deki Türk iş dünyasının iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Sizlerin buradaki varlığınız bizim 38 milyar dolarlık dış ticaretimize ulaşmamızdaki en büyük faktör." dedi.

Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız. Ne kadar çok ekonomimizi geliştirirsek, ne kadar çok ihracatımızı artırırsak, ödemeler dengemizi ne kadar iyi hale getirirsek Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak." diye konuştu.

"Ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine taşıma hedefini son derece önemsiyoruz"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da dünya ekonomisinin çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, değişimin doğru okunması, fırsatların zamanında görülmesi ve cesaretle hareket edilmesi gereken bir dönemden geçildiğini aktardı.

Aydın, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere tam da bu perspektiften bakmak gerektiğini düşünüyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine taşıma hedefini son derece önemsiyoruz." dedi.

Bunun yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını kaydeden Aydın, "100 milyar dolar demek daha fazla Türk şirketinin Amerika pazarına girmesi, daha fazla Amerikalı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapması, daha fazla ortak üretim, daha fazla teknoloji transferi, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir ekonomik ortaklık demek. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri ve imkanları seferber edeceğiz." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'nin üretim gücüyle Amerika'nın teknoloji ve sermaye kapasitesinin enerjiden savunma sanayine, havacılıktan yazılıma, yapay zekadan tarıma, turizmden yüksek teknoloji üretime kadar çok geniş bir alanda ortak projelerde buluşturulabileceğini ifade etti.