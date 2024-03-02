Ticaret Bakanı: Depremin yaraları tamamen sarılana kadar çalışmaya devam edeceğiz

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifaki, hükümet olarak depremin yaralarının hızla sarılması için bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Depremin yaraları tamamen sarılana kadar bize durmak, uyku yok." dedi.

Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üzerinden yaklaşık 13 ay geçtiğini, Adıyaman'da depreme ilişkin muazzam işlerin yapıldığını söyledi.

Kentte ticaret ve üretimin canlandığını dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Altyapı ve ulaştırma yatırımları, kent meydanı, kalıcı konutlar, esnaf ve tacirler için kalıcı çarşılar hepsi inşa halinde. Cumhurbaşkanı'mız Adıyaman'ı ziyaret etti ve kalıcı konutları hak sahiplerine kura çekimi sonucunda teslim etti ve bu da sevindirici bir gelişme. Bunun yanında hükümet olarak şubat ayı içerisinde 46 bin kalıcı konutun teslimi yapılmıştır. Şu anda devam eden olan kalıcı konutlarla, 2 ay içerisinde kalıcı konut teslim sayısı 75 bini aşacaktır. Yıl sonuna kadar da 200 bin konut tamamlanıp mağdur olan zarar gören vatandaşlarımıza teslim edilecek."

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde zarar gören illerin hızla ayağa kaldırılması noktasındaki direktiflerini hatırlatarak bu doğrultuda büyük gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve Halk Bankası ile görüştükten sonra deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitini 750 bin liraya çıkardıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, hükümet olarak depremin yaralarının hızla sarılması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaralarını tamamen sarılana kadar bize durmak, uyku yok. İnşallah önünüzdeki ziyaretlerde Adıyaman'da her seferinde çok daha iyileşmeleri görmek nasip olacak. Deprem bölgeleri bizim için çok kıymetlidir. Bu yaşanan acı ve yıkımı devlet, hükümet olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla 12-13 ay gibi sürede ciddi şekilde sarmaya başardık. Biraz daha sabır rica ediyoruz, inşallah 2024 tamamlandığında kalıcı konutların sayısı 200 bine çıkacak, çarşılar tamamlanacak. İnşallah gelecek sene de hemen hemen depremin hak sahibi olan mağdurlar açıkta kalmayacak."

Bakan Bolat, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti, talep ve istekleri dinledi.