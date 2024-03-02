Ticaret Bakanı: Depremin yaraları tamamen sarılana kadar çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifaki, hükümet olarak depremin yaralarının hızla sarılması için bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Depremin yaraları tamamen sarılana kadar bize durmak, uyku yok." dedi.
Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üzerinden yaklaşık 13 ay geçtiğini, Adıyaman'da depreme ilişkin muazzam işlerin yapıldığını söyledi.
Kentte ticaret ve üretimin canlandığını dile getiren Bolat, şöyle konuştu:
"Altyapı ve ulaştırma yatırımları, kent meydanı, kalıcı konutlar, esnaf ve tacirler için kalıcı çarşılar hepsi inşa halinde. Cumhurbaşkanı'mız Adıyaman'ı ziyaret etti ve kalıcı konutları hak sahiplerine kura çekimi sonucunda teslim etti ve bu da sevindirici bir gelişme. Bunun yanında hükümet olarak şubat ayı içerisinde 46 bin kalıcı konutun teslimi yapılmıştır. Şu anda devam eden olan kalıcı konutlarla, 2 ay içerisinde kalıcı konut teslim sayısı 75 bini aşacaktır. Yıl sonuna kadar da 200 bin konut tamamlanıp mağdur olan zarar gören vatandaşlarımıza teslim edilecek."
Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde zarar gören illerin hızla ayağa kaldırılması noktasındaki direktiflerini hatırlatarak bu doğrultuda büyük gayretle çalıştıklarını dile getirdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve Halk Bankası ile görüştükten sonra deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitini 750 bin liraya çıkardıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı, hükümet olarak depremin yaralarının hızla sarılması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaralarını tamamen sarılana kadar bize durmak, uyku yok. İnşallah önünüzdeki ziyaretlerde Adıyaman'da her seferinde çok daha iyileşmeleri görmek nasip olacak. Deprem bölgeleri bizim için çok kıymetlidir. Bu yaşanan acı ve yıkımı devlet, hükümet olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla 12-13 ay gibi sürede ciddi şekilde sarmaya başardık. Biraz daha sabır rica ediyoruz, inşallah 2024 tamamlandığında kalıcı konutların sayısı 200 bine çıkacak, çarşılar tamamlanacak. İnşallah gelecek sene de hemen hemen depremin hak sahibi olan mağdurlar açıkta kalmayacak."
Bakan Bolat, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti, talep ve istekleri dinledi.
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat sonu cari açığın 30 milyar doların biraz üzerine gerileyeceğini ve döviz ihtiyacında baskının azalacağını söyledi. Bolat ayrıca Türkiye'nin büyüme performansının Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise dördüncü sırada olduğunu belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası meclisleri, kentte üretim ve istihdamın artırılması, yeni proje ve yatırımların görüşülmesi amacıyla ortak meclis toplantısı düzenledi. Toplantıda, Elazığ'ın kalkınması için yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ukrayna ve Rusya çatışması için barışçıl bir çözüm bulunabilirse Gazze'deki felakete bir çözüm bulunabilirse Afrika'da istikrar sağlanabilirse bu tarz çeşitli bölgelerdeki bu jeopolitik sorunlar çözülebilirse bunun ticarete ve ekonomiye yansımalarının...
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