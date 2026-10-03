Ticaret Bakanı Bolat, eylül ihracat rekorunun 26 milyar dolarla kırıldığını açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat, eylül ihracat rekorunun 26 milyar dolarla kırıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Bolat, geçen ay en yüksek eylül ayı ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Bolat, yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardıklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Bolat: "(Geçen ay) En yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık"
Kaynak: AA
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