Ticaret Bakanı Bolat, Filistin ekonomisine gümrük muafiyeti sağlayacak kararı duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin ekonomisine gümrük muafiyeti sağlayacak kararı duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile yaptığı görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurarak, Filistin'den yapılan hurma ithalatında gümrük vergisinden muafiyet kotasını 5 bin tona yükselttiklerini açıkladı. Bolat, bu kararın Filistin ekonomisine olumlu etki yapacağını belirterek, Filistinli kardeşlerin taleplerini karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

27.04.2024 11:13
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin ekonomisine yardım edecek gümrük muafiyetini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayında yapmış oldukları görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bolat, "Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Alınan karar neticesinde Filistin ekonomisinin göreceği olumlu etkiyi dile getiren Bolat, "Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, Filistin ekonomisine gümrük muafiyeti sağlayacak kararı duyurdu - Son Dakika

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