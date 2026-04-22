Ticaret Bakanı Bolat, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edildi.

Bakan Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kosova Başbakanı Kurti ile başkent Priştine'deki görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bolat, paylaşımında, görüşmede köklü dostluğun ve kararlı siyasi iradenin ekonomi, ticaret ve yatırımlara yansıyan somut kazanımlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, "1 milyar dolar eşiğine dayanan ticaret hacmimizi artık bir hedef değil, aşılacak bir basamak olarak görüyor, bu ivmeyi katlayacak yeni ortak hedeflerde buluşmanın memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Kosova ile ilişkilerini her alanda daha derin, güçlü ve stratejik işbirliğiyle büyütmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kosova Başbakanı Kurti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kosova Başbakanlığından görüşme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurti, görüşmede iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere vurgu yaparak Türkiye'nin Kosova'ya verdiği büyük ve kesintisiz destek için Ticaret Bakanı Bolat'a teşekkür etti.

İşbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarına dikkati çeken Kurti, son on yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıktığını, en hızlı artışın serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

Taraflar, profesyonel hizmetler, bilişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik ile finansal hizmetler de dahil serbest ticaret anlaşmasının hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi imkanlarını ele aldı.

Kurti, bu kapsamda Kosova'nın hizmet ihracatı konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, 2024'te İstanbul'da düzenlenen ilk Türkiye-Kosova İş Forumu'nun ardından ikinci forumun bu yıl Priştine'de yapılmasından memnuniyet duyacağını, bunun ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi açısından somut bir adımı teşkil edeceğini vurguladı.

Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesinin etkinleştirilmesinin de değerlendirildiği görüşmede Kurti, küresel ve ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'nin desteğiyle Kosova ile ABD arasında yeni hava yolu hattı açılmasına yönelik hedeflere dikkati çekti.

Güvenlik ve savunma alanındaki yakın işbirliğine de dikkat çeken Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kosova'ya yönelik özel uluslararası destek ve katkılarından dolayı minnettarlığını ve teşekkürlerini iletti.

Bolat'tan Balkan fatihi Murad Hüdavendigar'ın türbesine ziyaret

Bakan Bolat, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile de bir araya geldi.

Damka ile görüşmesiyle ilgili X'ten paylaşımda bulunan Bolat, görüşmede asırlara dayanan kardeşliğin taşıdığı derin anlamı ve bu güçlü mirası geleceğe taşıyacak stratejik iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade etti.

Kosova'daki Türk toplumunun ortak tarihin canlı hafızası, sarsılmaz dostluğun en güçlü teminatı ve iki ülke arasında kurulan gönül köprüsünün vazgeçilmez taşıyıcısı olduğunu belirten Bolat, paylaşımında, "Bu köklü bağlardan aldığımız güçle, Türkiye-Kosova ilişkilerini sadece bugünün değil, yarının da kazananı kılacak şekilde, daha iddialı, daha derin ve daha stratejik bir seviyeye taşımakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Kosova temasları kapsamında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de bir araya geldi.

Öte yandan Bolat, Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murad Hüdavendigar'ın (I. Murad) başkent Priştine'nin yakınlarındaki türbesini ziyaret etti.

Bolat burada Sultan Abdülmecid Han'ın beratıyla 1854'te türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey ailesinin mensubu Saniye Türbedar ile bir araya geldi.