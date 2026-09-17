Ticaret Bakanı Bolat Roma'da Tajani ile görüşecek, Gümrük Birliği ve Made in EU masada - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat Roma'da Tajani ile görüşecek, Gümrük Birliği ve Made in EU masada

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelecek. Görüşmede "Made in EU" yaklaşımı ile Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yapacağı görüşmede, "Made in EU" yaklaşımı ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat yarın başkent Roma'yı ziyaret edecek. Ziyarette Bakan Bolat, İtalyan Bakan Antonio Tajani ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, Türk ve İtalyan firmalarının üçüncü ülkelerde ortak projeler üstlenmesi konuları masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği'nin yeni dönem sanayi ve ticaret politikaları ve bu doğrultudaki "Made in EU" yaklaşımı ile Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ise görüşmenin öne çıkan başlıkları olacak.

İki ülke firmaları birbirlerinin doğrudan parçası

Türkiye ve İtalya, Gümrük Birliği doğrultusunda güçlü şekilde bütünleşmiş sanayi üretimi ve tedarik zincirleri nedeniyle bu alanda ortak çıkarlar barındırıyor. Özellikle otomotiv, makine, beyaz eşya, savunma ve havacılık sektörlerinde, iki ülkenin firmaları, birbirlerinin üretim ve tedarik zincirlerinin doğrudan parçası konumunda yer alıyor.

Bu nedenle Bolat'ın temaslarında, Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna, "Made in EU" yaklaşımının Gümrük Birliği doğrultusunda Türkiye'yi kapsayacak şekilde uygulanmasının, hem ülkenin hem de Avrupa sanayisinin rekabet gücü açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekilecek.

Aynı zamanda Türkiye'de Gümrük Birliği kapsamında yapılan üretimin, Avrupa'daki üretimle bütünleşik yapısının dikkate alınmasının, başta İtalya olmak üzere Avrupa'daki üretici firmaların ve tedarik zincirlerinin ortak menfaatine olduğu vurgulanacak.

Yuvarlak masa toplantısında karşılıklı yatırımlara odaklanılacak

İkili görüşmenin ardından Bakanlar Bolat ve Tajani, Türkiye'de faaliyet gösteren ve yatırım yapan İtalyan firmalarının temsilcileriyle, yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda karşılıklı yatırımlar, ortak üretim ve tedarik zincirleri ile üçüncü ülkelerde işbirliği imkanları ele alınacak.

Öte yandan, iki ülkenin Avrupa sanayisinin üretim ve tedarik zincirleri içerisinde birbirine derinden bağlanmış stratejik ortaklar olduğuna işaret edilecek.

İtalya'nın Türkiye'deki yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım stoku ve 1645 İtalyan sermayeli firma ile Türkiye'nin söz konusu ülkedeki 1 milyar doları aşan yatırımları, ekonomik ilişkilerin karşılıklı ve uzun vadeli niteliğini ortaya koyarken iki ülke arasında geçen yıl 30 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, liderlerce belirlenen 40 milyar dolarlık hedef doğrultusunda artırılması için işbirliği de bu toplantıda güçlendirilecek.

"Made in EU" yaklaşımı nedir?

Avrupa Birliği'nin dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik zincirlerini güvenli hale getirmek ve kıta içi sanayi altyapısını güçlendirmek için başlattığı stratejik bir üretim ve kamu alımı politikası olan "Made in EU" (Avrupa'da üretilmiştir) yaklaşımı, kamu kaynaklarını ve ihalelerini ağırlıklı olarak Avrupa içinde üretilen mallara yönlendirerek, yerli sanayiyi korumayı hedefliyor.

Yeşil dönüşüm, dijital teknoloji, sanayi ürünleri gibi kritik sektörlerde küresel tedarik zinciri şoklarına ve dışa bağımlılığa karşı direnç kazandırmayı amaçlayan yaklaşım, son dönemde yürütülen yoğun ve yapıcı diplomasi sürecinin bir sonucu olarak görülüyor ve bu aşamadan sonra Avrupa ile Türkiye arasındaki üretim bağlarının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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