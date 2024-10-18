Ticaret Bakanı Bolat'tan Kırgızistan ve Kazakistan ile Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Kırgızistan ve Kazakistan ile Toplantı

Bakan Ömer Bolat, TDT toplantısında Kırgızistan ve Kazakistan ile ticaret ilişkilerini görüştü.

18.10.2024 12:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamındaki temasları çerçevesinde toplantının ev sahibi Kırgızistan'ın Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, en büyük yatırımcı ülkelerden olduğu Kırgızistan ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda en öncelikli hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak ve işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmektir. Bişkek'te düzenlediğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerken, TDT dönem başkanlığını devralacak olan kardeş ülkemiz Kırgızistan ile birlikte teşkilatımızın yapısını daha da güçlendirebileceğimize inanıyorum."

Bolat-Baybazarov görüşmesi

Öte yandan Bakan Bolat, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle potansiyel yatırım alanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, "TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını (DEPA) imzalama konusunda mutabık kaldık. TDT çatısı altında attığımız adımların ve iki ülke olarak attığımız ortak adımların işbirliğimizi daha da ileriye taşımaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat'tan Kırgızistan ve Kazakistan ile Toplantı - Son Dakika

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