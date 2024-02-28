Ticaret Bakanı Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İhracat Stratejileri Üzerinde Görüştü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini belirterek, "İhracatımızı artırmaya yönelik stratejiler üzerinde dururken, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek ve yerli üreticilerimizi daha fazla desteklemek amacıyla yeni politikalar geliştirebileceğimiz alanları istişare ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu ile Ticaret Bakanlığında bir araya gelerek, ülke gündemini ve güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırmaya yönelik stratejiler üzerinde dururken, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek ve yerli üreticilerimizi daha fazla desteklemek amacıyla yeni politikalar geliştirebileceğimiz alanları istişare ettik."