Ticaret Bakanı Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İhracat Stratejileri Üzerinde Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İhracat Stratejileri Üzerinde Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek, ihracatı artırmak ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için yeni politikalar geliştirebilecek alanları istişare etti.

28.02.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini belirterek, "İhracatımızı artırmaya yönelik stratejiler üzerinde dururken, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek ve yerli üreticilerimizi daha fazla desteklemek amacıyla yeni politikalar geliştirebileceğimiz alanları istişare ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu ile Ticaret Bakanlığında bir araya gelerek, ülke gündemini ve güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırmaya yönelik stratejiler üzerinde dururken, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek ve yerli üreticilerimizi daha fazla desteklemek amacıyla yeni politikalar geliştirebileceğimiz alanları istişare ettik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İhracat Stratejileri Üzerinde Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İhracat Stratejileri Üzerinde Görüştü - Son Dakika
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