Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

02.07.2022 12:28
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur." dedi.

Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 6 ayında da devam ettirdiğini belirten Muş, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir."

Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (2) Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (2) Son dakika haberleri: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı Son dakika haberleri: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı
Kaynak: AA

Mehmet Muş, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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