Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda ile Ankara 'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Muş, " Türkiye ve Polonya arasında düzenli olarak gelişen ticari ilişkilerimiz sayesinde 2022 sonunda 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Polonya, Buddha, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Buda ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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