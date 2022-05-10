Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek ve İspanya'da temaslarda bulunacak - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11-12 Mayıs'ta Saraybosna'da 11. Uluslararası İş ve Yatırım Konferansı-Saraybosna İş Forumu'na (SBF), 13 Mayıs'ta İspanya'da Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Muş, yarın başlayacak temasları kapsamında 11. Uluslararası İş ve Yatırım Konferansı-Saraybosna İş Forumu'nda açılış konuşması gerçekleştirecek.

Saraybosna İş Forumu, Güneydoğu Avrupa'nın en büyük iş ve yatırım konferansı niteliği taşıyor. Forum, kamu sektörü (Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ve Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı) ve özel sektörün (Bosna Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Dubai İslam Bankası) yanı sıra uluslararası kuruluşlarca (Bölgesel İşbirliği Konseyi, USAID, UNDP) da destekleniyor.

Forum kapsamında, Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin (DKİB) organizasyonunda Türkiye'den inşaat, yapı malzemeleri ve tüketim mamulleri sektörlerini içeren sektörel ticaret heyeti de yer alacak.

İki gün sürecek programın ilk günkü oturumu bölgeden ve dünyadan iş ve siyasi liderlerin katılımıyla düzenlenecek. Forumun ikinci gününde iş çevrelerine yönelik sektör bazlı paneller ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Forumda, Bosna Hersek'teki ve bölge ülkelerindeki iş ve yatırım çevreleri, dünyanın dört bir yanından iş ortakları ve yatırımcılarla buluşacak.

Sarajevo Business Bridge Ödül Töreni'ne iştirak edecek Bakan Muş, ziyareti kapsamında, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Staşa Koşaraç ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç ile de görüşecek.

Bakan Muş'un İspanya temasları

Muş, 13 Mayıs'ta ise Madrid'de düzenlenecek Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere İspanya'ya gidecek.

Ziyaret kapsamında Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Muş ve İspanyol Bakan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek ETOK-JETCO 2. Dönem Toplantısı'nda İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 2. Dönem Protokolü imzalanacak.

Her iki bakanın başkanlığında ayrıca iki ülkenin önde gelen iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Burada iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri konusunda özel sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Muş, ziyareti kapsamında, İspanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile de bir araya gelecek ve İspanya'nın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini kabul edecek.

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 15,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam iki ülke arasında bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olarak kayıtlara geçti.

Aynı yıl İspanya'ya ihracat yüzde 43,8 artarak 9,6 milyar dolar oldu. Türkiye 2021 yılında İspanya ile ticaretinde 3,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.