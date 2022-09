Ticaret Bakanı Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bizim özellikle oyun ihracatçıları ve yazılım ihracatçılarına yönelik çok ciddi teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Destek kalemlerimizin en büyük kısmını da yazılıma ayırmış vaziyetteyiz" dedi.

Yetenekli gençleri, yazılım sektörünün profesyonelleri ile bir araya getirmeyi hedefleyen Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yazılım, geleceğin mesleği şu an bile bu kullandığımız mikrofondan şu an yapılan kayıtlara kadar pek çok alanı domine ediyor. Dolayısıyla azalacak bir trendi yok. Artarak devam edecektir. Hayatımızın her alanında yazılım olacaktır. Otomatik kapının açılışından klimanın çalışmasına kadar kablosuz mikrofonlardan telefonların kayıt almasına kadar bilgisayarlara kadar hayatın pek çok alanını domine eden bir alan burası. Dolayısıyla bizim özellikle oyun ihracatçıları ve yazılım ihracatçılarına yönelik çok ciddi teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Destek kalemlerimizin en büyük kısmını da yazılıma ayırmış vaziyetteyiz. Çok fazla gencimiz var buradan oyun geliştirip bunu yurt dışından satan, ihraç eden ben buradaki kursiyerler toplandıktan sonra biz bakanlık olarak buradaki arkadaşlara da bir bilgilendirme de yapabiliriz. Yani buralara nasıl müracaat edecekler? Bakanlığın desteklerinden nasıl istifade edecekler? Nasıl faydalanacaklar? Hem ülkeye bir bu bir kazanım olarak gelir hem de kendilerinin kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlamış olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Muş, "Emeklerinden dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Belediyenin bir katının vatandaşın da ihtiyacını karşılayacak bir mekan olarak dizayn edilmesi de farklı bir güzellik olmuş. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Merkezin sloganında yer aldığı gibi üçüncü bin yılın kodunun yazılımcı gençler sayesinde yazılabileceğini dile getiren Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir ise "Alt+Tab ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla kuruldu. Gençlerimizi online başvuru ve algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edeceğiz. Gençler, Agile Proje Yönetim Metodolojisi ile gerçek projelerde yer alacaklar" dedi.

ALT+TAB YAZILIM KULUÇKA MERKEZİ HAKKINDA

Gençlerin yenilikçi ve örnek projelerde yer almalarına imkan sağlayacak merkez 7 gün 24 saat açık olacak. Yazılımcılar merkezdeki tüm hizmet ve ikramlardan ücretsiz olarak yararlanacak. Düzenli olarak söyleşiler ve workshoplar gerçekleştirilecek. 100 kişilik çalışma alanı, 70 kişilik konferans salonu, oyun ve dinlenme alanı, dört adet toplantı odası, 150 metrekare ortak alana sahip olan merkeze başvurular online olarak kabul edilecek.

Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak. Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek. Tüm Türkiye'den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.