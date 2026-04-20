Ticaret Bakanı\'nın Katılımıyla İstişare Toplantısı

MÜSİAD Antalya Şubesi'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan Yardımcısı Yunus Manav ile önceki dönem başkanları Sayim Akdeniz ve Kazım Demir de katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda küresel ticarette yaşanan güncel gelişmeler, ihracatçıların sahadaki ihtiyaçları ve üretim ile yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele alındı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu fırsat ve zorlukların doğrudan dile getirildiği toplantıda, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünün daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Antalya'da gerçekleştirilen istişare toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aykaç, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen toplantının iş dünyası açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Toplantıda küresel ticarette yaşanan gelişmelerin detaylı şekilde ele alındığını belirten Aykaç, "İhracatçılarımızın sahada karşılaştığı sorunları ve beklentilerini doğrudan aktarma imkanı bulduk. Aynı zamanda üretim ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik görüşlerimizi de paylaştık" dedi.

İş dünyası ile kamu arasında kurulan bu tür istişare mekanizmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aykaç, "Sürdürülebilir büyümenin sağlanması, ihracat kapasitemizin artırılması ve ülkemizin küresel rekabet gücünün güçlendirilmesi adına bu buluşmalar yol gösterici oluyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA