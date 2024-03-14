Ticaret Bakanı: AB ile Gümrük Birliği yenilenirse Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma başlayabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin yenilenmesine yönelik bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak kararın muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabileceğini söyledi.
Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin şubesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Almanya'da Türk toplumuyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın bu iki büyük ülke arasında bir köprü oluşturarak önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Bolat, "Sizlerin Türkiye sevgisi ve Türkiye'ye yaptığınız yatırımlar, destekler bizim her zaman şükranla andığımız katkılardır. Allah hepinizden razı olsun. Hiç unutmuyorum. 2002'lere kadar Almanya'dan yıllık 5 milyar dolarlık işçi dövizleri Türkiye'nin ödemeler dengesine çok önemli katkı yapıyordu." dedi.
Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile 2023 yılı ticaret hacminin 211 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Bu nedenle Türkiye AB ilişkileri çok önemli. Ama Avrupa'nın da merkezi Almanya her yönüyle çok önemli. Ekonomisi, finans gücü, ticareti, yatırımları, turizmi ve hizmetler sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor." diye konuştu.
Türkiye'nin "Gümrük Birliği ile AB'nin ekonomik olarak üyesi" olduğunun altını çizen Bolat, Kovid-19 salgınında ve Ukrayna- Rusya savaşı sonrasında küresel tedarik zincirinde bozulmalara rağmen Türkiye'den Avrupa'ya mal tedarikinde herhangi bir kopma olmadığını vurguladı.
Türk toplumuna Türkiye'nin sanayi, turizm ve savunma sektörlerinde ulaştığını başarıları anlatan Bolat, "Ne kadar birlik ve beraberlik içinde olur ve çok çalışır üretirsek, dünyada rekabetçi bir şekilde üretip ihraç edersek, hem döviz sorunu çekmeyiz ve hem de dünyada gücümüz etkimiz artar." ifadelerini kullandı.
"AB üyeliği konusunda Almanya ile yakın temastayız"
Bolat, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda "kilidi çözmek" noktasında Almanya ile yakın temas içinde olduklarını dile getirerek, "Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi ve hizmetler sektörünü de kapsama alması konusunda AB ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak karar, muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının AB için Türkiye'nin tedarik zincirindeki önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Türkiye güvenlikçi tedarikçi ve üretim ülkesi olduğunu gösterdi. Almanya ve Alman iş dünyası bunu anladı. Son aylarda Türkiye'ye çok geliyor ve yatırımlar konuşuyorlar. Bu noktada inşallah sizlerin desteği ve yardımıyla ülkemize daha fazla ticaret ve yatırım çekeceğiz." dedi.
"Diyalogların artması ticaretimize ivme kazandırır"
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise MÜSİAD olarak 11 şubeyle en güçlü oldukları ülkenin Almanya olduğunu belirterek, bugün Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladıklarını ifade etti.
Asmalı, "İnanıyoruz ki iş adamları arasındaki karşılıklı diyalogların artması ile ticaretimiz daha büyük bir ivme kazanarak artış gösterecektir." diye konuştu.
Küresel ekonomideki yavaşlama eğilimine, yaşanan depremlere ve genel seçimlere rağmen geçen yıl Türkiye ekonomisinin büyüme kaydettiğini anlatan Asmalı, "Bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimlerin ardından, inşallah ekonomimizdeki dinamizmin daha da artacağını öngörüyoruz. MÜSİAD olarak, söz konusu büyüme oranlarının 2024 yılı için de çok büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyor, ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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