Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı mayısta daralacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı mayısta daralacak

Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı mayısta daralacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisanda yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu, mayısta açığın önemli ölçüde daralmasının beklendiğini bildirdi. Bolat, nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

10.06.2024 12:37
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisanda yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu, mayısta açığın önemli ölçüde daralmasının beklendiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Bu yıl nisanda negatif takvim etkisi nedeniyle cari işlemler açığının yüzde 3,9 artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, "Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir. Cari işlemler açığı Ocak-Nisan 2024 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,6 milyar dolar azalarak Nisan 2024 itibarıyla 31,5 milyar dolara gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

Bolat, aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 29,2 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, böylelikle Mayıs 2023'e göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığının dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 44,8 düştüğünü kaydetti.

Bu yılın nisan ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatın yüzde 2,5'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,7'lik azalışla 350,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 93 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 yüzde puan artarak yüzde 73,5 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri nisanda yıllıklandırılmış bazda 103,8 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir."

Cari işlemler açığının, mayısta düşmesi bekleniyor

Bolat, nisanda yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu vurgulayarak, mayısta önemli ölçüde daralmasının beklendiğini belirtti.

Bakanlıkça açıklanan mayıs dış ticaret verilerinde, ihracatın yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolara çıkmasıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"İthalatımız yüzde 10,3 gerileyerek dış ticaret açığımız 12,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara düşmüştür. Bu tablo yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, mayısta 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini göstermektedir. Bu çerçevede yıl sonu cari işlemler açığının Orta Vadeli Program hedefinin (34,7 milyar dolar) çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Böylece döviz yeterliliğimiz artmakta, döviz kurundaki dengeleme, fiyatların da döviz kuru yapışkanlığı ile kontrolsüz yükselişini frenleme etkisini sağlamaktadır."

Bolat, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki dengeleme ve istikrar sürecinin "yatırım-üretim-istihdam" hedeflerinde güçlü bir büyümeyi ve halkın refah artışını da beraberinde getireceğine işaret ederek, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı mayısta daralacak - Son Dakika

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