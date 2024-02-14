Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Görüşme ilişkilerimizin derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile görüşmesine eşlik ettiklerini belirterek, "Gerçekleştirilen görüşmenin, ilişkilerimizin pozitif seyri ve karşılıklı anlayış ile işbirliğinin derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmeye eşlik ettiklerini bildiren Bolat, görüşmenin, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve siyasi alanlarda işbirliğinin artırılması yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bolat, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Görüş alışverişinde bulunduğumuz konular, bölgesel istikrar ve kalkınmanın yanı sıra, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari bağların ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli fırsatlar sunuyor. Gerçekleştirilen görüşmenin, ilişkilerimizin pozitif seyri ve karşılıklı anlayış ile işbirliğinin derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulacağına inanıyorum."