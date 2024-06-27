Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile görüşerek ticaret hacmini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile görüşerek ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile görüşerek ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularına odaklandıklarını belirtti. Bolat, ayrıca Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularına da değindi.

27.06.2024 13:14
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile görüşerek ticaret hacmini artırmayı hedefliyor - Son Dakika

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