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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak için çalışmalara devam edecek - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak için çalışmalara devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak hedefi doğrultusunda, ihracat ailesiyle koordinasyon halinde çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Bolat, Türkiye'nin ihracatının artışını vurgulayarak, dış ticaret açığının azaldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak için çalışmalara devam edecek
23.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:37
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak hedefi doğrultusunda, ihracat ailesiyle koordinasyon halinde çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ihracatına dikkati çeken Bolat, "Ekonomik entegrasyonların hız kazandığı, ekonomik kutupların oluşturulduğu günümüzde, Türkiye, 2002'de, 36,1 milyar dolar mal ihracatı yaparken, 2023'te bu rakamı 7 kat artırarak 255,8 milyar dolara taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bunun yanında 2022'de yüzde 69,9 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2023'te 0,8 puan artışla 70,7'ye yükseldiğini belirtti.

Dış ticaret açığının ise geçen yıla göre yüzde 3,2 gerilediğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretleri için TİM Başkanımız Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu heyetine teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, ihracat ailemizle koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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