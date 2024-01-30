Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve heyetiyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, AIPA'nın yapay zeka alanında gerçekleştirdiği çalışmaları ele aldıklarını aktaran Bolat, yapay zekanın, Türkiye ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumlu etkilerini ve bu teknolojinin genç girişimcilere sağladığı fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.

Bolat, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ifade ederek, görüşmeye ilişkin "Bu alandaki yeteneklerin geliştirilmesinin önemine değindik. AIPA ile olan iletişimimizin, ülkemizin yapay zeka ve teknoloji alanında dünya çapında güçlü ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin, yapay zeka politikalarının icrasında önemli bir rol oynayacağına işaret eden Bolat, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği alanında ilerlemesine de katkıda bulunacağını vurguladı.