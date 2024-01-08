 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanı: Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı: Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Haziran ve Aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettiğini açıkladı. Bolat, 2023 yılında dünya ticaretinin gerilediği bir dönemde Türkiye'nin mal ihracatını artırarak 255,8 milyar dolarla yılı kapattığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin son 11 yıldır ilk defa işsizlik oranını yüzde 8,5'e çekmeyi başardığını ve ekonominin ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüdüğünü söyledi.

Ticaret Bakanı: Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde etti
08.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz ihracatta, hükümetimiz Haziran başında göreve geldikten bu yana Haziran ve Aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarını elde ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bir yılın bilançosunu açıkladı. 2023'te dünyada ticaret yüzde 5'e yakın gerilerken, biz 1,6 milyar dolar mal ihracatımızı artırarak 255,8 milyar dolarla yılı kapadık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi açılışına katıldı. Bakan Bolat, bakanlık olarak görevlerinin ticareti artırmak olduğunun altını çizerek, "2023 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplam 11 milyar 700 milyon lira destek verdik. 2024 yılında bu desteklerimizi 22 milyar lira olarak açıkladık. Yıl bitiminde bu rakamı biraz daha artıracağız" ifadelerini kullandı.

"İhracat reeskont kredisinin faiz oranı yüzde 25,93, çok elverişli"

Merkez Bankasının ihracat reeskont kredilerini günlük 3 milyar 50 milyon liraya çıkardığını kaydeden Bakan Bolat, "İhracat reeskont kredisinin faiz oranı yüzde 25,93. Çok elverişli. Eximbank 41 milyar dolarlık kredi ve sigorta finansman desteği sağladı" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat, "2026 Ocak ayında sınırda karbon vergisi düzenlemesi geliyor. Emisyon ticaret sistemi çok yakında kurulacak. İlgili bakanlığımız hazırlıyor" dedi.

"2023'te ekonomimiz ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüdü"

Türkiye'nin 2002-2022 yılları arasında yıllık net reel olarak yüzde 5,4 büyüdüğünün altını çizen Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizde 1923-2002 arasında ortalama büyüme oranı da yüzde 4,8 idi. Bu yıllarda yüzde 5,4 büyümüş olsaydık, bugün 2 trilyon dolarlık Türkiye milli geliri ve 21-22 bin dolarlık kişi başına milli gelirinden bahsediyor olabilecektik. Ama o yoldan ilerliyoruz. 2023'te ekonomimiz ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüdü. 9 ay sonunda yıllıklandırılmış 12 aylık milli gelirimizin ulaştığı seviye 1 trilyon 75 milyar dolar. İnşallah bunu 1,1 trilyon dolara 1 marttaki büyüme oranları açıklandığında çıkarmış olacağız" diye konuştu.

"Türkiye son 11 yıldır ilk defa işsizlik oranını yüzde 8,5'e çekmeyi başardı"

Kişi başı milli gelirinin de 2023 yılı ilk 9 ay itibariyle 12 bin 500 dolar seviyesine geldiğini söyleyen Bakan Bolat, Türkiye'nin son 11 yıldır ilk defa işsizlik oranını yüzde 8,5'e çekmeyi başardığını kaydetti.

"Hazirandan bu yana Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik"

Bakan Bolat ihracat ile ilgili şu değerlendirmeyi yaparak sözlerini tamamladı: "Biz ihracatta, hükümetimiz Haziran başında göreve geldikten bu yana Haziran ve Aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarını elde ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bir yılın bilançosunu açıkladı. 2023'te dünyada ticaret yüzde 5'e yakın gerilerken, biz 1,6 milyar dolar mal ihracatımızı artırarak 255,8 milyar dolarla yılı kapadık. İthalatta da 4 milyar dolarlık bir azalma oldu. Toplamda 106 milyar dolar dış ticaret açığımız oldu. Ağustos ayından Aralık ayına kadar son 5 ayda ithalatımız her ay, bir önceki yılın aynı aylarına göre geriledi. Dış ticaret açığımız son 5 ay bir önceki yılın dış ticaret açığına göre geriledi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Bolat, Cumhuriyet, İhracat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde etti - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı: Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement