Ticaret Bakanlığı Denetimlerde 8,9 Milyar TL Tahakkuk

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

'KONTROLLER ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK'

Bu kapsamda, 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen, 19 bin 638 gümrük beyannamesinin incelendiği kaydedilerek, "Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 7,2 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin şekilde sürdürecektir" denildi.