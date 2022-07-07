Bu Yılın 3. Çeyreğine İlişkin İhracat Beklentisi Yüzde 8,5 Puan Geriledi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre de 8,5 puan geriledi. Gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi de 2 puan azaldı.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin sonuçlarını bugün açıkladı. Ankette, gelecek üç aylık döneme ilişkin ihracat ve ithalat beklentisindeki düşüş dikkat çekti. Buna göre; bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre de 8,5 puan geriledi. Gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi de 2 puan azaldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan, beklenti anketine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"2022 YILI 3. ÇEYREK İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ 119,1 OLDU: 2022 yılı üçüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan gerileyerek 119,1 olarak hesaplandı. 1-17 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre; ihracat beklenti endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi endeksi artış yönünde etkilerken; ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 YILI 3. ÇEYREK İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ 108,6 OLDU: 2022 yılı üçüncü çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2 puan azalarak 108,6 oldu. İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; gelecek üç aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."