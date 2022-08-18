Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi - Son Dakika
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Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi

18.08.2022 10:45
Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi

Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirlerken, büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirlerken, büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin zincir marketler tarafından üreticilere yapılacak ödemelere ilişkin bazı hükümleri yürürlükten kaldırılırken, söz konusu hüküm, "üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadeler" başlığıyla yeniden düzenlendi.

Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 80'inden az olamayacak. Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı, bu perakende işletmeler tarafından tedarikçiye ödenecek.

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde teslim alınan kapsamdaki malların en fazla yüzde 5'i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

Amaç, piyasa bozucu etkiyi ortadan kaldırmak

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yönetmelik değişikliği, dağıtım kanalında büyük ölçekli perakende işletmelerden başlayarak üreticilere kadar uzanan piyasa bozucu etkiyi ortadan kaldırmak ve denk güçteki oyuncular arasındaki pazarlık dinamiğini serbestleştirmek amacıyla yapıldı.

Sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, zincir market gibi büyük ölçekli perakende işletmelerce ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme oranları yeniden düzenlendi, bu sayede ekmek tedarikçilerinin de ticari hayatlarına devam edebilmelerine imkan sağlandı.

Büyük ölçekli perakende işletmelerce ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olacak şekilde güncellendi. Ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarıyla tarife fiyatı arasındaki farkın en az yarısının yani tarife fiyatının en az yüzde 10'unun ekmek tedarikçilerine ödenmesi sağlanacak.

Tüketici de korunacak

Düzenlemeyle, bakkal gibi küçük ölçekli perakende işletmeler ile ekmek üreticileri arasındaki pazarlık dinamiği serbestleştirilerek tüketicinin ekmeğe daha ucuza ulaşabilmesinin önünün açılması planlanıyor.

Bu kapsamda, tüketicinin, ekmek için belirlenen azami fiyatların altında fiyatla ekmek temin edebilmesine imkan sağlamak amacıyla, bakkal gibi küçük ölçekli perakende işletmelerin ekmek üreticisine tarife fiyatının asgari oranında ödeme yapması zorunluluğu kaldırıldı. Böylece, ekmek üretiminde planlamanın daha gerçekçi şekilde yapılabilmesine imkan sağlanarak ekmek israfıyla mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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