Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Denetimlerinde 210,5 Milyon TL Cezası Uyguladı

Ekonomi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde fiyat etiketi denetimleri kapsamında, toplamda 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında, toplamda 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığı'nca tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirildiği anımsatıldı.

Denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı dikkat edildiği belirtildi.

Açıklamada, tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyor ise bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususu da denetim ekiplerimiz tarafından kontrol edildiği bildirildi.

Bakanlığın yapılan denetimler sonucu kesilen para cezalarına ilişkin açıklaması şöyle:

"Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerinde Türkiye genelinde, 2024 yılının ilk 8 ayında 70 bin 814 işyerinde yapılan denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5 bin 819 iş yeri denetlenmiş aykırı bulunan fiillere 13,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"İstanbul'da toplam 96,1 milyon TL idari para cezası uygulandı"

Ticaret Bakanlığı olarak fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise Türkiye genelinde, 2024 yılı başından itibaren 8 ayda 150 bin 820 işyerinde yapılan denetimlerde 85 bin 381 aykırılık tespit edilmiş, toplam 136,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren İstanbul ilimizde 27 bin 238 işyerinde yapılan denetimlerde 48 bin 359 aykırılık tespit edilmiş, toplam 96,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya ilimizde 2024 yılı başından itibaren 14 bin 861 işyerinde yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptığımız 81 il denetimlerinde toplamda 221 bin 634 işletme denetlenmiş, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapılması ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmemesi durumlarına karşı, olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilimizde denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir."