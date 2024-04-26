Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor

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Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Buna göre bakanlık, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağını da içinde barındıran bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

26.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:37
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Kırmızı etin ardından beyaz ette de görülen fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan tedbirlerle fiyatlarda dengeyi sağlamaya çalışacak.

KIRMIZI ET PAHALANINCA BEYAZ ETE TALEP ARTTI

Yüksek fiyatlarda seyreden kırmızı etin Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Ortaya çıkan durum, beyaz ete ulaşmayı zorlaştırırken vatandaşlar da fiyatların daha makul bir seviyeye inmesi için çözüm beklentisine girdi.

İHRACAT YASAĞIYLA FİYATLAR DENGELENECEK

CNN Türk TV'nin aktardığına göre Ticaret Bakanlığı, beyaz etteki fahiş fiyat sorununu çözmek için tavuk ihracatına yasak getirmeye hazırlanıyor. Yasakla yurt dışına ihraç edilen tavuk, iç piyasaya yönlendirilecek ve böylece fiyat artışı engellenecek.

BAKAN BOLAT: FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat artışlarıyla ilgili son açıklamasında "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz." demişti.

Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Tolga Arslanoğlu: Süper, şimdi tavuk ihracat ettiğimiz ülkeler düşünsün. Bakın nasıl ekonomi şahlanıyor 79 12 Yanıtla
    BİZİM YUNUS: hadi inşallah 32 5 Emir Kozcu: ::)) bir kılıç kalkanın eksik tolga haydi bismillah 13 1
  • Aysan Kurkun: ihracat olmayınca, üretim düşecek, üretim düşünce firmalar personel çıkaracak işsizlik artacak , ve üretim az diye yine pahalılık oluşacak. ihracat azalınca döviz girdisi düşecek döviz artacak. hammadde veya yem alırken dış ülkelere bağımlılığı bitirmek gerekiyor ilk önce. saman alırkenı bile dış ülkelere bağimlıyız 41 21 Yanıtla
    Davut Kochan: Ne saçmalıyorsun tavuk firmaları çifliklerle yıllık sözleşme yapar senden şu miktarda tavuk alacagım diye bir sözleşme yapar ona uymazsan almoyacagını tavıgumda parasını ödemek zorundasın 11 9
  • Mustafa Naz: bence mantikli.cunku ihracatci firmalarimiz cok cikarci ic piyasanda fiyatlari saplarken dis piyasada yer edinmek icin sudan ucuza fiyat veriyorlar.yurt icinde nakliye fiyatlarini bahane edenler yurt disina bedavayami gidiyor 49 4 Yanıtla
  • Mustafa: Hadi bakalimi Tavuk et yiyebileceğiz. Peki diğer etleri nezaman yiyiyoruz.? Tarih bellimi 36 3 Yanıtla
  • sehmus fatih: Öyle fiyat dengelenmez Geçici olur bu. Gelir seviyesini yüksek tutun ki millet alışverişe gittiğinde fiyatlara bakmadan alışveriş yapsın . İnsanlar market market geze geze 1 kuruş indirme yöneliyor. Milletimizi kim bu hale getirdi. 29 7 Yanıtla
    salihb: Ne kadar varlıklı olursan ol harcamanı israf etmeden harca reis .Geleceğin sana ne gibi süpriz yapacağını bilemezsin. Fiyatta bakacaksın 1 kuruşun hesabını da yapacaksın. Gelir seviyesi yükseldikçe piyasada yükselir. 11 8
  • salihb: Üretim olmadığı müddetçe ne yaparsan yap sadece kanayan yaraya parmak basmış olursun . 27 3 Yanıtla
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