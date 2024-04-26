Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor

sehmus fatih:

Öyle fiyat dengelenmez Geçici olur bu. Gelir seviyesini yüksek tutun ki millet alışverişe gittiğinde fiyatlara bakmadan alışveriş yapsın . İnsanlar market market geze geze 1 kuruş indirme yöneliyor. Milletimizi kim bu hale getirdi.

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