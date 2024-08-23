Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmeyen kasaplara cezai işlem uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmeyen kasaplara cezai işlem uygulayacak

Ticaret Bakanlığı, düşen karkas et fiyatlarına rağmen fiyatlarını düşürmeyen kasaplara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulayacak.

23.08.2024 15:01
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Ticaret Bakanlığı, düşen karkas et fiyatlarına rağmen fiyatlarını düşürmeyen kasaplara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulayacak.

Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların karkas et fiyatı düşmesine rağmen fiyatları güncellemediğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, başta İstanbul olmak üzere şehirlerde fiyatları düşürmeyen esnafa yönelik inceleme başlattı. İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yaptığı belirlenen işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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