İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak

02.09.2022 08:32
İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan bazı parseller, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılması amacıyla Bakanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Erenköy, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak - Son Dakika
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