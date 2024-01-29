Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın geçen yıl yaptığı denetimlerle ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 6,4 milyar lira değerindeki kamu alacağı için tahsilat işlemlerine başlandığı bildirildi.

6,4 MİLYARLIK KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ BAŞLADI

İç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu raporlar neticesinde 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı. Bakanlık olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."